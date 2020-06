El Pulso del Fútbol, 01 de junio del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería recordaron nuevamente el gol de Freddy Rincón contra Alemania en el Mundial de Italia 90 en la voz del “Emperador” Marco Antonio Bustos, debido a que dicho encuentro fue transmitido el fin de semana. César dijo: “Tuve la oportunidad de estar con el emperador cuando hice mi paso de Manizales a Cali en un gran equipo deportivo”. Sobre el narrador Óscar opinó: “Yo nunca conocí a nadie que tuviera tantos pares de zapatos, cada vez que compraba un pantalón, se compraba unos zapatos del mismo color”.

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente, el cual decía que de los jugadores de la actual Selección Colombia, solo James Rodríguez, Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado están al nivel de la generación del equipo nacional en los años 90. Óscar manifestó: “Nosotros teníamos muy buenos jugadores, pero tampoco se puede decir que los de ahora no le calzan un guayo a los de antes”. Por su parte César comentó: “Me parece temeraria la afirmación del oyente y solo me quedo con la emoción que volvimos a sentir”.

Además opinaron acerca de la dupla de volantes de marca de la Selección Colombia de 1990 y sus principales características. Óscar destacó: “”Barrabas” no le gustaba a casi nadie, pero a Maturana y al “Bolillo” les cumplía muy bien en lo que ellos querían”. Mientras César finalizó: "”Barrabas” Gómez fue un jugador trascendental en esa selección, aunque en ese partido la principal figura fue Leonel Álvarez”.

