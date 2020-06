Licitación de la Registraduría objeto de importante reunión institucional

La reunión fue sostenida en la Casa de Nariño y en ella estuvieron presentes el jefe del Estado, las cabezas de los entes de control, el procurador general y el contralor general, y el fiscal general. Uno de los platos del menú, la mega-licitación millonaria a la que el registrador le ha metido el acelerador a toda costa.

En ese evento se oyeron voces al unísono sobre la inconveniencia de esa adjudicación tan particular y surtida en plena pandemia. Ese anticipo me sirve de enlace para reiterar lo que ya aquí se ha dicho en torno a los sobrecostos de esa licitación y a su aparente direccionamiento.



Sin duda, la Registraduría Nacional parece estar pasando por sus horas más oscuras. Este registrador no da cuenta de a quien recibe en su despacho, y si entre ellos, hay proveedores. No suministra información completa sobre una denunciada y abultada nomina paralela de todo tipo de contratistas.

Es el mismo registrador, que no le ha dado la cara a otras denuncias sobre esa licitación, hechas por Juan Pablo Calvas. Es el mismo acusado por el portal las Dos Orillas de estar repartiendo enorme cuota burocrática, para lo que se sirvió de despedir a más de 300 funcionarios, información que tampoco rectificó.



Es el mismo registrador, acusado de pedir coimas, según lo reveló una entrevista de Vicky Dávila al ex candidato Andrés Guerra. Y es el registrador que pretende convencer que tiene la catadura para entregar la bicoca de 120 mil millones. Sirva todo esto para revelar que hablé ayer en conversación sostenida con el fiscal general a este respecto, me comentó que no es cierto, y al contrario, es falsa la versión de allegados de este funcionario, de que exista un acompañamiento de la fiscalía o aprobación de su parte a tamaño esta licitación.

Tampoco es cierto que se haya buscado vigilancia especial de la Procuraduría. Somos muchos los que pensamos que no es este registrador, la persona idónea para manejar ese ente y para ser el notario electoral. Desde ya, por ello, una alerta temprana para que los interesados en los próximos comicios, como Sergio Fajardo, Gustavo Petro o Jorge Robledo, pongan atención a los sucesos que se desarrollan en este ente.

Por nuestra parte, anunciamos tutela para que se conteste lo que parece esconderse allá, y lo anunciamos hoy, acompañamiento por parte de la Corporación Excelencia en la Justicia a la demanda presentada contra el nombramiento de este registrador. Dijo Luis Carlos Galán que si algo le pasaba miraran hacia un departamento determinado, para ser referencia al nefasto Santofimio Botero.

Sabemos que asumimos un riesgo al denunciar, pero sabremos afrontar las conspiraciones y también denunciaremos las que por cumplir con este deber moral, muy seguramente vengan en nuestra contra.