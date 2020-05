Tras la huella de un Oso Andino en el Valle del Cauca

En Planeta Caracol le damos voz y protagonismo a nuestras especies endémicas y emblemáticas a propósito del avistamiento de un Oso Andino, que fue grabado en el complejo de páramos de Las Hermosas.

Milton Reyes, biólogo de la Corporación Autónoma del Valle del Cauca CVC, destacó la importancia de esta especie por el valor que representa para el equilibrio de los ecosistemas de páramo el ciclo del agua.

Se trataba de un "oso macho adulto, de buena condición, que estaba sentado comiendo piñuelas" y que durante varios segundos se dejó grabar. El Oso Andino es una especie herbívora que evita el contacto con humanos.

"El Jardinero de los Páramos", el Oso Andino es una especie amenazada que merece especial atención por lo que se han desplegados programa con agricultores y ganaderos para evitar conflictos con esta especie.

Una vez superada la pandemia, continuará el proceso de seguimiento del Oso Andino tras la huella que deja en el complejo de páramos de Las Hermosas, para sumar información sobre el conocimiento de esta especie.

Las recomendaciones cuando vea un Oso de Anteojos son: no atacarlos o amedrentarlos, tener corrales e instalar cercas para limitar el movimiento del ganado y no pastorear en pendientes o zonas de páramo.

Además, si tiene contacto con un Oso Andino no corra, no le de la espalda, y si se trata de una hembra con su cría no acercarse y retirarse pronto.