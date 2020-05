Respeto y precaución por los hipopótamos

El Coordinador del Grupo de Bosques y Biodiversidad de Cornare, David Echeverri, dijo en Planeta Caracol que los hipopótamos que hoy están de forma silvestre en el Magdalena Medio antioqueño, merecen "atención, respeto y conocimiento".

Esta especie que fue importada al país y que con el paso de los años se asentó en la región de Doradal, tiene una habilidad increíble para adaptarse al medio. Los hipopótamos son herbívoros y llegan a ser carroñeros, además se ser altamente territoriales.

En los últimos años es cada vez más recurrente la presencia de hipopótamos en las calles de Puerto Triunfo, lo que obliga a conocer y a entender a esta especie para adoptar medidas de precaución como: evitar transitar de noche en zonas donde hacen presencia, no acercarse a ellos, no atacarlos, no tratar de capturarlos; evitar transitar en canoas para faenas de pesca en esos lugares.

David Echeverri explicó que no es fácil hacer un censo sobre cuántos hipopótamos hay en el país. Según estimativos de trabajado de campo e identificación de sectores donde están presentes, en Colombia habría cerca de 60 ejemplares de esta especie, mientras que en África, los hipopótamos son cazados y están en riesgo.

Científicos de Cornare han desarrollo durante los últimos 10 años protocolos para conocer y entender a los hipopótamos. Han logrado esterilizar a 10 ejemplares, otros 4 han sido reubicados en zoológicos. David Echeverri comentó que se venían adelantando conversaciones con Ecuador y Perú para el traslado de algunos hipopótamos.

La autoridad ambiental promueve una labor pedagógica con las comunidades sobre "el distanciamiento y la precaución" que hay que tener frente a los hipopótamos, con el fin de establecer protocolos que permitan una manejo técnico de esta especie descartando un sacrifico sanitario de estos animales.