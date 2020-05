Colombianos ayudan a migrantes venezolanos en medio de la pandemia

Horizonte de juventud es una fundación con más de 16 años de estar constituida y se dedica a la disminución de la pobreza atendiendo a la población vulnerable y migrante de la zona de frontera en Norte de Santander.



En plena emergencia sanitaria se han dedicado a informar y a apoyar a mujeres como Sandra Maldonado, una mujer venezolana de 35 años que se vino al país a buscar un mejor futuro, para ella y sus tres hijos. Es madre soltera, viuda y responsable de su familia.

"Yo soy una mujer luchona, trabajadora guerrera, soy profesional pero de igual manera se me vncular en otras áreas. Cada vez que me siento a desayunar a almorzar a cenar me pregunto ; si estos mismo alimentos, comen una vez al día, no me da hambre porque ¿Qué estarán comiendo mis hijos?" dijo Sandra Maldonado para 6AM Hoy Por Hoy.

Horizonte de juventud trabaja con voluntarios en plena pandemia, ha apoyado a 8 mil migrantes.