"Tolima me había dicho que tenía la intención de comprar mi pase": Moya

El defensor central, José Moya, fue uno de los invitados en el VBar Caracol, donde habló acerca de su situación contractual en el Deportes Tolima, recordando que se encuentra en préstamo hasta junio.

Acorde al colombiano, el Tolima, junto a su presidente, Gabriel Camargo, le habían informado el interés que tenían por comprar sus derechos deportivos, sin embargo, ante las repercusiones por la COVID-19, el negocio se ha estancado. "He hablado con don Gabriel y me había dicho que tenía la intención de comprar mi pase, pero ahorita con la pandemia no hemos vuelto a tocar el tema", puntualizó.





Cabe destacar que el pase de Moya pertenece a Independiente Santa Fe, club de donde salió a préstamo para el conjunto ‘Pijao’ desde medidados del 2019. Sin embargo, su cesión terminará pronto y espera solucionarlo cuando sea posible.

"Tengo contrato [con Tolima] hasta el 30 de junio. Estamos esperando que todo se solucione. (...) Mi contrato con Santa Fe va hasta diciembre de este año", concluyó Moya, quien, en lo corrido de la presente Liga Colombiana, había disputado 6 partidos.