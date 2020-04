"Difícil que el protocolo tenga éxito, es un riesgo muy grande": Arregui

El volante de Independiente Medellín, Adrián Arregui, habló en los micrófonos del VBar Caracol sobre la actualidad del fútbol en tiempos de coronavirus: desde su opinión sobre el retorno de la Liga Colombiana hasta su deseo interior de convertirse en filósofo o escritor.

Arregui, quien ha sido una de las figuras y titular indiscutido del ‘Poderoso’ en el mediocampo, consideró que, más allá del protocolo de salubridad presentado por la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol, sigue siendo arriesgado pensar en que el fútbol en Colombia se reanude:

"Sé que hay un protocolo, desde mi punto de vista es muy difícil que pueda tener éxito. Considero que sería un riesgo muy grande", y añadió: "Sinceramente creo que es muy difícil y poco viable que a la proximidad se pueda tener un rédito de ese protocolo".

En ese orden de ideas, el argentino no se atrevería "a dar un pronóstico de comienzo mientras hayan vidas en juego", recordando que este se encuentra en cuarentena en la ciudad de Medellín.

Finalmente, en un lado más humano, el volante del Medellín afirmó que si no hubiera sido futbolista, le habría gustado dedicarse a la parte literaria: "Si no hubiera sido jugador me hubiera gustado ser escritor, me hubiera gustado la filosofía también".

Recordemos que Medellín ejerció la opción de compra por Arregui, firmando un contrato por tres años: hasta diciembre del 2022.

