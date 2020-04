Andrés Roa tendría que regresar por incumplimiento de Independiente

Una nuevo pleito entre equipos colombianos y argentinos, por el incumplimiento en los acuerdos de pago parece desarrollarse entre el Deportivo Cali e Independiente de Avellanada.

El equipo argentino tras el vencimiento del préstamo del jugador, por el que pagó 900.000 dolares, decidió hacer uso de la opción de compra por el 80% de sus derechos deportivos. El equipo azucarero aceptó la negociación por la que debían recibir el mismo valor pero en dos cuotas. Sin embargo, el dinero nunca llegó.

Marco Caicedo, presidente del Deportivo Cali, en diálogo con Sportia de Argentina aseguró que si al 31 de mayo no han recibido la plata, el jugador deberá volver a la institución 'verdiblanca'. "Estaba esperanzado por la situación de Roa. No llegaron los pagos, nos mandaron una propuesta que no aceptamos y no nos satisfizo" expresó.

Vale la pena aclarar que Independiente atraviesa una compleja situación económica, acentuada por la para del fútbol producto de la pandemia del COVID-19

