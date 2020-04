Presidente Duque descartó el protocolo de Dimayor para regreso del fútbol

El presidente Iván Duque se refirió a la propuesta que presentó en los últimos días la Dimayor, junto a la Federación Colombiana de Fútbol, para que puedan retornar las actividades deportivas, a puerta cerrada y con protocolos sanitarios para los jugadores.

En entrevista con un medio radial, el jefe de estado afirmó que se debe privilegiar la salud de los jugadores.

"Por más de que la Dimayor diga que el camino es posible, yo tengo que privilegiar la salud de los jugadores. He escuchado a varias personas, responsables de estas decisiones en Italia, y no hay condiciones para garantizarle los jugadores que van a estar protegidos en un entorno de canchas abiertas" dijo el presidente.

El primer mandatario aseguró que ningún campeonato ha garantizado en un 100% la salud de los deportistas y mucho menos se puede exigir el uso del tapabocas.

"Sería irresponsable de mi parte decir que vamos a volver al fútbol a puerta cerrada, cuando no hay condiciones. No he visto el primer campeonato que se atreva a decir que esta garantizada la salud de los jugadores, no hay un protocoló funcional para el fútbol, nadie puede jugar fútbol con tapabocas" advirtió el presidente.

"EN TODO MOMENTO, CARACOL RADIO, MÁS COMPAÑÍA"