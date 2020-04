El Pulso del Fútbol, 14 de abril del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron de la posibilidad de crear una nueva liga en Colombia, teniendo en cuenta que hay algunos clubes que buscan implementar esta iniciativa. Óscar dijo: “No es fácil crear una nueva liga, pero tampoco es imposible. La Federación Colombiana de Fútbol lo puede hacer con el apoyo de la FIFA, quitándole el manejo del fútbol a la Dimayor y a la Difutbol”. Por su parte César opinó: “No creo que la Federación haga eso, creo que está conforme con el trabajo de la Dimayor en el fútbol profesional y de la Difutbol en el balompié aficionado”.

Otro de los temas tuvo que ver con la pregunta de un oyente, el cual indagaba sobre un jugador del equipo rival del cual son hinchas nuestros panelistas; que a ellos les hubiese gustado ver en el equipo al que siguen. Óscar explicó: “No le voy a responder a su pregunta y no lo hago porque este molesto con usted. No lo hago, porque no soy hincha ni del Cali, ni del América”. Mientras César respondió: “Un jugador que me hubiera gustado ver del rival del Once Caldas es John Edison Castaño del Deportivo Pereira”.

Además opinaron acerca del estilo de juego que tuvo el volante inglés David Beckham durante su carrera como futbolista. César manifestó: “Su posición natural era de media punta, un volante que era gran pasador y cobrador de tiros de media distancia y de pelota quieta”. Y agregó “En el Mundial de Francia 98 le hizo un gol espectacular de tiro libre a Colombia. Definitivamente era uno de los mejores cobradores de la historia”.

