Lucas Pusineri recordó su paso por el Cúcuta y el Cali

Lucas Pusineri, técnico de Independiente de Avellaneda y ex entrenador del Cúcuta y del Cali en el país, dialogó con El Alargue de Caracol Radio, donde se refirió a las medidas que podría implementar el fútbol sudamericano para reanudar sus campeonatos, recordó su paso por el país y se refirió a la actualidad de Andrés Felipe Roa, jugador que hoy dirige en Argentina.

Pusineri comentó sobre la situación que afronta actualmente el mundo tras el brote del COVID-19: "En estos momentos se está reflexionando lo que pasa en el mundo. Después del 17 de marzo estamos en confinamiento, después de eso estamos disfrutando la vida. Es una enseñanza la que nos va a quedar de esto".

Respecto a su pasado dirigiendo en el país comentó: "Se extraña Cali y Cúcuta. Ayer hablaba con amigos de allá, sigo atentamente a los dos equipos. Tengo muy buenos recuerdos de los dos, más que lo deportivo se dejó un legado desde lo personal".

Al respecto agregó: "Crucé mensajes con Breyner García y con Mauricio Duarte que ahora está en Defensa y Justicia. Hablo con los directivos, con Marco Caicedo, con Jose Augusto Cadena. Hay una muy buena relación".

Entetanto, de su presente en Argentina dijo: "En Independiente la imagen ha sido buena más allá de los resultados. Las formas fueron buenas, estamos confiados de que esas formas se traduzcan en resultados deportivos".

Hoy dirige al volante Andrés Felipe Roa, quien ha elogiado al entrenador argentino, sobre este destacó: "viene muy bien, el año pasado no había tenido continuidad. Le he dado minutos y ha mostrado sus características, es un jugador vistoso. Esperemos que siga creciendo y poder disfrutarlo más".

Entretanto, dejó clara su postura sobre un posible regreso del fútbol a puerta cerrada en Sudamérica. "Yo no veo un fútbol sin hinchas, en estos países que son tan pasionales. Hay que parar un poco la pelota y tomar decisiones acertadas que tengan que ver con el espectáculo".

"Se podría iniciar sin público, pero después no hay sustento para que la gente no esté en las gradas. Hay que hacerlo todo paso a paso, no de manera apresurada”, concluyó al respecto.

