El Pulso del Fútbol, 13 de abril del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron de las declaraciones del Presidente Iván Duque, en las que sostiene que no va a haber fútbol en el país después de finalizar el nuevo periodo de cuarentena. César dijo: “Todo es posible, en este momento el fútbol no es viable con jugadores que tienen sueldos de 200 y 300 millones. El virus bajó de tajo la inflación”. Por su parte Óscar opinó: “Las personas que tienen talento, merecen tener buenos salarios. Pero no se puede tener sueldos escandalosos, como los que tienen ahora”.

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente, el cual indagaba sobre la implementación del Big Data en los principales equipos del mundo. Óscar manifestó: “Un oyente nos recuerda la noticia en la que el Liverpool uso este método tecnológico para fichar a sus jugadores en el próximo mercado y si eso no es darle información a otros conjuntos para que adquieran esos jugadores. Creo que esta respuesta le corresponde a usted César Augusto”. César respondió: “El Big Data es la sangre y el ADN de cada equipo, por eso los resultados para equipo son distintos y se ajustan a cada uno de ellos”.

Además opinaron acerca del porcentaje de responsabilidad que tuvieron Francisco Maturana y los jugadores de la Selección Colombia de los años 90 en esa época del balompié nacional. Óscar resaltó: “En todos los resultados, sean buenos, regulares o malos; siempre habrá responsabilidad del técnico y de los jugadores. Yo no creo en los que dicen que los jugadores tienen el 90% de responsabilidad y el entrenador 10%”. Mientras César destacó: “Creo que en el 90 se juntaron esas dos cosas. Hubo un técnico que partió la historia del fútbol colombiano en dos y un grupo de muy buenos jugadores”.

No olvide escuchar el audio del programa.