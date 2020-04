¿Cómo está funcionando el sistema educativo en tiempos de coronavirus?

En Hora 20 nos dedicamos a analizar la educación en tiempos de coronavirus; cuáles son los desafíos del sector; las medidas tomadas hasta el momento. El cambio en los modelos pedagógicos y de evaluación. También una mirada a la forma como las universidades y los colegios han enfrentado esta situación…

Desde el pasado 16 de marzo y hasta el 31 de mayo, como lo anunció ayer el presidente Duque, los colegios, universidades e instituciones educativas del país seguirán cerrados y con los estudiantes desde su casas recibiendo clases de manera virtual. Con la llegada del coronavirus al país, el presidente Duque decidió la cancelación de clases de manera presencial con el fin de evitar el contagio en los centros educativos del país.

Hoy son más de 11 millones de estudiantes los que no están asistiendo a clases presenciales y en el mundo la cifra llega a 1.500 millones; es decir, que cerca del 80% de la población estudiantil del mundo está aprendiendo a través de un computador. El gobierno ha dispuesto varios planes a través de medios de comunicación nacionales y regionales; dispuso de unas vacaciones para preparar un sistema completo de educación virtual y hay una inversión cercana a los $230.000 millones de pesos para fortalecer las competencias y la conectividad en el país.

Sin embargo, toda esta contingencia ha dejado al descubierto las falencias en el sistema educativo y el rezago que tenemos para alcanzar una cobertura decente de internet en el país. Uno de los planes principales del gobierno, es que los estudiantes sigan con sus clases de manera virtual, pero ese es uno de los grandes retos. Según la universidad Javeriana, en el 96% de los municipios no hay acceso a herramientas suficientes para implementar las lecciones virtuales; en 2018 el 63% de los bachilleres no tenía internet y en las zonas rurales solo el 9% tiene acceso a banda de internet.

Distintas universidades previeron la situación antes de que empezara cualquier contigencia y se equiparon con sistemas robustos que permitieran el acceso de las comunidades estudiantiles a los contenidos educativos. Universidades como el Rosario y Andes desde el principio anunciaron que los semestres terminarían de manera virtual.

Profesores universitarios han señalado que la experiencia ha sido enriquecedora, pero que al mismo tiempo se plantean retos como el acceso a la educación; a plataformas tecnológicas y la aplicación de nuevas metodologías pedagógicas, que hoy ya parecen obsoletas. En cuanto a los sistemas de evaluación, universidades como la del Magdalena, Externado y Andes han señalado que en esta situación lo más importante no es la nota, sino el aprendizaje de los estudiantes; por lo que se han visto obligados a cambiar las formas de evaluación.

En su columna de Semana.com, Julián de Zubiría señalaba que es importante entender que este es un proceso en el que los estudiantes; las familias y el sistema educativo tiene mucho que dar para salir adelante. También resalta la importancia de mantener la educación durante estos tiempos como un derecho y resalta que este es el momento perfecto para repensar qué está pasando con la educación en el país y cómo tener un servicio fortalecido que ofrezca educación de calidad a los estudiantes.

Lo que dicen los expertos

María Victoria Angulo, ministra de Educación, señaló en diálogo con Hora 20 la importancia de los planes que se están diseñando desde el Ministerio para enfrentar la emergencia por el coronavirus. Dice que los planes han comprendido desde transformación digital; capacitaciones a estudiantes y profesores; instalación de plataformas digitales; uso de canales de televisión y emisoras para a la difusión de planes estudiantiles. Ante la preocupación de algunos sectores por la falta de acceso de internet en algunas zonas del país; dijo que es importante resaltar que el gobierno ha venido trabajando en la materia y que ya en zonas rurales hay una cobertura del 53% de internet.

En relación con los programas para calendarios A y B, dice que se tiene planeado que los colegios privados de calendario B puedan terminar el año escolar de manera virtual. Mientras que el otro calendario podrá seguir desarrollando actividades desde la casa, hasta que se tome una medida para que la situación vuelva a la normalidad.

Alejandro Gaviria, rector de la universidad de los Andes, considera que este salto a la educación virtual ha sido inimaginado y que se ha dado de manera súbita. Considera que desde la Universidad de los Andes el proceso ha podido hacer una transición tecnológica rápida. Y que en cuanto a los estudiantes que no contaban con cobertura o herramientas de trabajo, la universidad ha trabajado para que estas personas tengan el acceso y puedan seguir con el semestre. En cuanto a los cambios en las formas de evaluación en la universidad, dice que no es momento para estar pensando en la obsesión curricular de profesores y estudiantes, si no un momento importante para reflexionar el momento que estamos viviendo.

Revela cifras como una asistencia a clase del 80% en la última semana; en una encuesta de satisfacción el 75% se siente bien con los métodos de estudio que se están aplicando. Como reflexión, apunta que esta situación ha dejado una lección a las universidades para que no sean ensimismadas y se abran un poco más a las realidades del país.

Rosita de Caro, rectora del Colegio Hacienda los Alcaparros, señala que desde los colegios se debe garantizar los derechos a la mejor educación posible, teniendo en cuenta los factores de salud mental y beneficios tanto para estudiantes y padres de familia, como para profesores. Considera que uno de los retos que se tiene hasta el momento es la posibilidad de poder trasladar el aula de clases, la cual tiene unas características, a un aula desde la virtualidad. Añade que este es un momento en el que la educación cumpla un papel importante, pero resalta que lo más importante hoy no son los currículos, sino el aprendizaje que está quedando de la situación que vive el país y el mundo.

Francisco Cajiao, experto en temas de educación y columnista de El Tiempo, señala que es muy importante mirar a lo que está ocurriendo en los colegios públicos del país y de admirar la labor y liderazgo que se está tomando desde la rectoría de estas instituciones para poder sacar esta situación adelante. Añade que es importante pensar en que no son solo los niños y jóvenes los que tienen problemas de conectividad de acceso a redes de internet; dice que son muchos los profesores que están haciendo una gran labor vía WhatsApp, ya que no cuentan con más herramientas. Advierte que en lo que menos se deberían de estar preocupando profesores, estudiantes y padres de familia es de el ámbito académico o de conseguir objetivos específicos; dice que es importante mirar a futuro y analizar las brechas que se van a abrir cuando pase toda esta situación, ya que el que tuvo acceso a todos los canales tendrá una ventaja sobre el estudiante que no pudo acceder a esos mecanismos por falta de recursos. Concluye diciendo que esta crisis también ha puesto en evidencia el terrible currículo que tiene el país, el cual obliga a los niños a pasar horas estudiando, cuando no hay objetivos académicos claros.

Jhon Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia, considera que la transición de las clases presenciales a lo virtual ha sido compleja para una universidad con más de 40 mil estudiantes entre programas de pregrado y posgrado. Señala que muchos de sus estudiantes que viven en zonas rurales o en áreas complejas de Medellín no cuentan con acceso a internet o a herramientas que les permita entrar a las clases virtuales; por lo tanto, dice que la universidad de Antioquia ha venido desarrollando todo un programa para poder suplir esas necesidades. Advierte que uno de los ejes de la universidad en este momento es la salud mental tanto de profesores, como de estudiantes. Por lo que se vienen desarrollando programas para mantener una buena salud mental en toda la comunidad. También dice que esta pandemia generará un antes y un después en la sociedad y que generará reflexiones que afectarán el devenir de la educación en el mundo.

En cuanto a los avances científicos de la universidad en materia del Covid-19; dijo que con estos avances la universidad podrá desarrollar estudios en virología; procesos que posibiliten la debilidad del virus y los otros agentes que lo componen. También se podrán hacer estudios genéticos para determinar la manera como la evolucionado el virus y poder desarrollar tratamientos.