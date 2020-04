El Pulso del Fútbol, 3 de abril del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron de los equipos colombianos que se consideran como los más históricos del balompié nacional, teniendo en cuenta sus títulos locales y sus campañas a nivel internacional. César dijo: “Los que yo considero como los más históricos del fútbol colombiano son: Nacional, Millonarios y América”. Asimismo Óscar opinó: “Hay otros equipos históricos en Colombia, pero creo esos que dice usted son los que más se destacan”.

Otro de los temas tuvo que ver con la comparación entre Arnoldo Iguarán y Willington Ortiz en su paso por Millonarios. Óscar respondió: “Con todo el respeto que se merece el “Guajaro”, me quedo con el fútbol de Willington, porque creo que fue tan importante en Millonarios, como lo fue en la Selección Colombia”. Por su parte César destacó: “Creo que Iguarán representó más éxitos para Millonarios en los títulos, debido a que él era más potente. Pero Willington fue más habilidoso y escurridizo”.

Además opinaron acerca de la posibilidad de entregarle los títulos de liga a los equipos que en este momento van de líderes en la tabla de posiciones de sus respectivas ligas, puesto que muchos oyentes no están de acuerdo con esa medida. Sobre esto César resaltó: “Un oyente nos dijo que no le entregaran el título a Nacional, porque los otros equipos iban a decir que era regalado; pero no se le olvide que Nacional le regaló el campeonato de la Copa Sudamericana a Chapecoense en su momento”. Mientras Óscar finalizó: “No estoy de acuerdo en que se termine, cuando se suspendió la liga aún estaba muy biche, y me refiero a que se habían jugado pocos partidos”.

