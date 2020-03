El Pulso del Fútbol, 25 de marzo del 2020

En esta edición de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron de algunos de sus momentos más amargos, comentando un partido de fútbol. Óscar recordó: “hay varios, pero el mas amargo ocurrió en Estados Unidos en pleno campeonato del mundo, cuando me enteré del asesinato de Andrés Escobar”. César memoró: “en Chicago, en ese mundial yo estaba con Edgar Perea y empezamos a llorar juntos. También cuando América perdió el titulo de Copa Libertadores en el último segundo, estaba convencido de que ganaban ese torneo”.

Otro tema que se trató fue la respuesta a un oyente que manifestó que es injusto cómo algunos jugadores son banqueados por que los técnicos. Óscar frente a esto destacó: “chupar banca debe ser terrible e inaguantable hay buenos y malos suplentes, los malos suplentes hacen fuerza para que el equipo pierda y los pongan a ellos, sin embargo cuándo jugué, nunca me pasó”. César añadió: ”Óscar si es chicanero, yo no sé si jugó en un buen equipo alguna vez, por algo nunca lo banquearon”.

Además hablaron, sobre la capacidad que tienen cómo periodistas para cubrir eventos qué no sean de fútbol. Óscar dijo: “estamos en condición de trabajar en cualquier medio de comunicación como periodistas, yo he aprendido, ejercido y me he rodeado de cualquier clase de periodismo”. César finalizó: “nosotros por encima de todo somos periodistas, si nos toca cubrir cualquier acontecimiento, lo hacemos y lo hemos hecho así sean cosas desagradables sin ningún problema”.

