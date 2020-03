“El Sueño” ¿Duerme o no duerme bien?

El médico y psiquiatra de la U. del valle, César Hernando González y quien maneja la unidad de sueño del Centro médico Imbanaco y compartió algunos de sus conocimientos a “El Sabor de Colombia”.

Pasamos la 3ª parte de la vida durmiendo. 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas de descanso es lo indicado, aunque muchas veces esto no se cumple.

Las personas adultas deben dormir entre 6 a 8 horas, el horario depende de cada persona, pero lo recomendable es que se haga en el momento de mayor oscuridad, de 10 pm a 6 am.

Los problemas de sueño se pueden diagnosticar desde distintas áreas de la medicina: neumología, otorrinolaringología, neurología y psiquiatría, esta última es a la que hoy nos referimos con nuestro invitado.

Fase 3a. del sueño, es el sueño profundo. / Getty Images

Al dormir, el ser humano depende del ritmo circadiano, el cual está relacionado con la rotación de la tierra. Este ritmo le avisa al reloj biológico del cerebro cuándo es momento de dormir y de despertar. Si no cumplimos este ritmo circadiano, alteramos el sueño y otras funciones del organismo humano como la secreción de hormonas.

Se pueden contabilizar más de 100 trastornos del sueño en el ser humano y hay muchas causas, como factores emocionales, psicológicos, medio ambientales, climáticos, genéticos y muchas enfermedades de tipo médico y psiquiátrico entre otros.

Tipos de sueño: REM o MOR y NO MOR

REM o MOR (movimientos oculares rápidos): la persona se está moviendo del 20 al 25 % total del sueño.

El sueño NO MOR consta de 3 etapas. La persona, para sentir que tuvo descanso, debe hacer sueño profundo y sueño REM. Si no lo hace, siente que no ha descansado. Todas las etapas deben estar presentes durante toda la noche.

Qué puede perturbar el sueño REM: Estar angustiado, deprimido, algunas sustancias, medicamentos, cafeína, alcohol, etc.

Los trastornos de sueño pueden ser esporádicos o crónicos. / Getty Images

Medidas de higiene del sueño:

La cama es para dormir, en ella no vea televisión, no lea, no coma. Solo duerma.

Si pasada media hora no ha logrado dormirse, levántese y busque una actividad bien aburrida para desarrollar y tratar de volver a tener sueño.

Cumpla todos los días los mismos horarios de sueño.

No celulares, ni tabletas, ni ningún aparato electromagnético cerca a la cama.

No mirar la hora.

Evitar en el día bebidas como café, té, pastillas quemadoras de grasa.

Comer poca proteína en la noche.

No acostarse con hambre.

Tomar una ducha tibia antes de acostarse.

No hacer ejercicio tan tarde, pero si hacer ejercicio antes en la mañana o antes del mediodía.

No automedicarse para dormir.

¿Hacer siesta?

La siesta es buena 15 a 20 minutos después del almuerzo, es bueno para aquellos que duermen bien en la noche. pero si presenta problemas de sueño es mejor que no la haga.

"El que duerme bien vive bien", asegura el psiquiatra y experto en el tema del sueño. César Hernando González, invitado a “El sabor de Colombia” de Caracol radio.