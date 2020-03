Dávinson Sánchez lesionado, pero no sería de gravedad

Pese al mal momento que viene atravesando el Tottenham Hotspur, uno de los elementos más regulares de la plantilla ha sido el colombiano Dávinson Sánchez, pues desde que asumió el técnico José Mourinho, ha sido hombre de confianza en la zaga defensiva. Por tal razón, fue sorpresivo no haberlo encontrado ni en la formación titular del partido por Champions League ante el Leipzig, ni tampoco en la lista de suplentes del partido que terminó con la eliminación del club londinense.

Pese a que el club no se ha pronunciado de manera oficial sobre la ausencia del defensor, Mourinho confirmó que minutos antes del juego se enteró que no podía contar con él y esa fue una pérdida importante para el equipo. Es por eso que, según la prensa inglesa, Dávinson tendría o una lesión de baja gravedad o un problema de salud leve también, que le quitó las posibilidades de jugar.

Lo cierto es que el Tottenham, que arrastra una crisis, no ha sacado comunicado alguno y se prepara para enfrentarse al Manchester United. Así mismo, para la Selección Colombia no es la mejor noticia, pues en caso tal de jugarse el inicio de la eliminatoria, el defensor no llegaría con la continuidad que se esperaba.