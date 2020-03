"Russo me dio la tranquilidad para ser convocado": Jorman Campuzano

Jorman Campuzano, volante de Boca Juniors, fue uno de los invitados especiales en el VBar de Caracol Radio. El colombiano, campeón con el equipo 'Xeneize' habló sobre su inclusión en la preconvocatoria de la Selección Colombia, su nivel en el fútbol argentino y el trabajo que ha venido realizando el técnico Miguel Ángel Russo.

En primer lugar, Campuzano aseguró que está muy feliz por la convocatoria del técnico de la 'Tricolor', Carlos Queiroz. "La tomo con tranquilidad. Los tiempos de Dios son perfectos. La noticia me la da mi hermana que muy poco sabe de fútbol. Le dije que que tranquila, que el profe toma la decisión".

Adicionalmente, el ex volante de Atlético Nacional, afirmó que se encuentra muy feliz con el nivel que está teniendo en Boca Juniors, y eso le ha ayudado para conseguir ser preconvocado: "Eso es con base al trabajo, a los entrenamientos, la dedicación. Estoy muy feliz por el nivel que estoy teniendo en lo personal".

FInalmente, aseveró que ha llevado de muy buena manera el trabajo con el técnico 'Xeneize', Miguel Russo: “Siempre he dicho que todo va en la confianza en saberla aprovechar. El profe me la está dando y siempre me trabajo al 100% en cada entrenamiento para estar al nivel de mis compañeros y pelear la posición”