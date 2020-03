Actualidad de las caras nuevas de la pre convocatoria de la Selección

La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista preliminar de jugadores escogidos por Carlos Queiroz para disputar las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar 2022. Si bien inicialmente se nombraron 34 jugadores, el grupo final se reducirá a 23, que serán los que verán acción en los juegos ante Venezuela y Chile. Dentro de la lista se destacan varias novedades como lo son Víctor Cantillo, Bernardo Espinosa, Frank Fabra, Sebastián Villa y Éder Álvarez Balanta.

Para empezar, Víctor Cantillo, volante que no hace mucho llegó al Corinthians, necesitó de pocos minutos para convertirse titular inamovible del equipo brasileño. Su despliegue y capacidad para darle salida en limpio al equipo, sedujeron al técnico portugués a tenerlo en cuenta nuevamente, luego de que en el 2018 José Pékerman lo llamara a una fecha de amistosos.

Por su parte, el caso del defensor Bernardo Espinosa es algo curioso. Ha sido tenido en cuenta en la Selección Mayor desde la era Pékerman, pero no ha debutado. Desde el 2018 no había estado incluido en las listas de convocados y su actualidad en el Espanyol, pese a la pobre temporada del equipo, es tal que se ha convertido en un de los más destacados del equipo. Para seguir hablando de la zaga defensiva, el llamado de Éder Álvarez Balanta se puede considerar una sorpresa teniendo en cuenta que hace 3 años no era tenido en cuenta, pero se entiende al analizar su gran momento en el Brujas de Bélgica, club en el cual juega como volante central.

Finalmente los colombianos en Boca Juniors, gracias a su gran nivel volvieron a ser tenidos en cuenta por Queiroz. Sin embargo, los casos que más llaman la atención son el de Fabra y Villa, pues ambos contaban poco y ahora, en vista del incremento en su nivel, volvieron a la Selección con opciones claras de probar titularidad. Pero habrá que esperar hasta la otra semana que el estratega nacional revele el grupo final de jugadores.