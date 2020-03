“El momento más importante fue el de negociar": Navarro Wolff

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Antonio Navarro se refirió a la entrega de armas del M-19.

“Muy contento haber estado al lado de Carlos Pizarro”

Dice que se tomó la mejor decisión y ese 8 de marzo de 1990 fue la última formación como grupo armado.

“Firmamos una paz que fue la primera de América Latina. Fue el momento más importante poder negociar”.

En el municipio de Toribio en el Cauca, Carlos Pizarro encabezó el cambio del M-19 y por eso convocó a sus 54 compañeros.

“La palabra se cumplió, en esa época todo era más sencillo”

Para Antonio Navarro, las diferencias no existían había unanimidad, que ahora no existe y llama a perdonar y entender los que no perdonan.