"Me equivoqué al usar la ambulancia para hacer una diligencia"

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Claudia Patricia Marín, gerente del Hospital del San Fernando del municipio de Amagá, Antioquia, quien utilizó una ambulancia como vehículo privado, reconoce su error.

“Yo tenía que cumplir unas funciones públicas urgentes y le pedí al conductor que me llevara a hacer la diligencia”.

En medio del traslado a la la ambulancia atropelló a un hombre que resultó herido y testigos dicen que las sirenas estaban activadas, pero ella dice que fue una reacción del conductor.

“El visionó el accidente y por eso activó la sirena minutos antes”.

La gerente del hospital San Fernando del municipio de Amagá, Antioquia, niega que se haya ido del lugar.

“La verdad yo no vi el semáforo, porque yo no iba conduciendo, pero me quedé frentiando el tema, hasta que llevaron al señor en la ambulancia y hasta que vino la familia”.

Descarta renunciar a su cargo porque dice que por un error no la pueden censurar y desconocer sus aportes al sector.

Sobre el mismo caso, también se refirió Valentina Giraldo, hija de Anselmo Giraldo que fue arrollado por la ambulancia que llevaba a Claudia Patricia Marín.

“Él está estable, está bien. Mi papá pasó su semáforo en verde y la ambulancia se pasó en rojo”.

Anselmo Giraldo de 69 años resultó herido con tres costillas rotas, el omoplato fracturado y el pie casi destrozado.

“El conductor de la ambulancia estaba muy asustado, pero no había ningún equipo con él y la funcionaria se fue en un taxi”.

Los familiares pedirán los videos de una cámara de seguridad y pedirán que la funcionaria responda por estos hechos.