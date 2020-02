Ovnis el libro de Germán Puerta sobre algunos mitos del espacio

El estudioso del espacio y divulgador científico Germán Puerta escribió un libro breve en el que desmitifica y trata de aclarar muchos fenómenos espaciales que muchas veces son mal interpretados, lo tituló “Ovnis”

En LO MÁS CARACOL Germán Puerta insistió en que aunque OVNI significa Objeto Volador No identificado, no es más que aquellos fenómenos aéreos que el observador no identifica y que de manera equivocada puede ver como una nave extraterrestre.

En el libro él intenta aclarara que muchas interpretaciones que las personas le s da a manifestaciones lo hace “Con los ojos de los siglos XX y XXI”. Asegura que en OVNIS explica muchas investigaciones que durante la guerra fría los ánimos de la gente estaban presionados por el miedo de las armas de destrucción masiva y apareció la paranoia.

Sobre los abducidos, personas que aseguran haber sido raptadas por naves extraterrestres, dice que hay que tomarlos con mucho cuidado porque pueden tener cosas no muy claras en sus relatos.

El libro Ovnis de Germán Puerta se consigue mediante el correo astropuerta@gmail y las redes sociales @AstroPuerta