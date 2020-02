Escuche el audio del 12 de febrero con Christoper Papadopoulos, Maestro espiritual moderno que guía a los buscadores hacia la paz que está disponible ahora, esperando ser sentida y encarnada como una característica de nuestro verdadero yo. Es autor del aclamado “Peace and where to find it”. Christopher hace hincapié en la conciencia del cuerpo como un portal para el eterno ahora. Hablando sobre su libro “Paz, dónde y cómo encontrarla”.

También escuche el audio de Laura Ropero, hablando con el Psicólogo Clínico Gabriel Roncallo. Quienes hablaron sobre como entrenar el cerebro para combatir trastornos depresivos.