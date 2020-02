Mi Banda Sonora con Lucero Cortés

Lucero Cortés estuvo compartiendo con nosotros una mañana llena de risas, lágrimas, música y anécdotas. Conocimos a una mujer que, a pesar de crecer en una casa conservadora, estricta y sobreprotectora, tuvo el valor de demostrarle a muchos que su camino era la actuación.

Su cédula hasta el 2006 registraba el nombre “Luz Emilia”, sin embargo, todos la llamaban Lucero porque eso irradia sus ojos azules. Desde muy niña supo que quería ser artista y nunca ha dejado de serlo. Estudió, en un principio, derecho, pero luego sintió que debía continuar el proceso como actriz. Participó en varias novelas que registraban un alto rating en la televisión hasta que, en el 2006, sintió el llamado de defender los derechos de la mujer. Es por esto que fue elegida dos veces en la Cámara de Representantes y desde allí logró tejer un puente entre la actuación y la política.

Esta mañana estuvimos inmersos en una montaña rusa de emociones, destapando los momentos más felices y tristes de la vida de Lucero. Como siempre la música fue testigo de ello. Conozca aquí su lista de canciones:

Te olvidé - Sonora Curro

Soy rebelde - Jeannette

Un gato en la oscuridad - Roberto Carlos

Manyoma - Fruko y sus tesos

You should be dancing - The Bee Gees

Amiga - Miguel Bosé

Ojalá - Silvio Rodríguez

Another day in paradise - Phill Collins

De música ligera - Soda Stereo

Procura - Chichi Peralta

El camino de la vida - Héctor Ochoa

Mi universo - Jesús Adrián Romero

Happy – Pharrell Williams

Vivir mi vida - Marc Anthony