El Pulso del Fútbol, 12 de febrero del 2020

En esta edición de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el partido de fase de grupos de Copa Sudamericana que ganó Deportivo Cali contra River Plate de Paraguay 2-1. Sobre esto Óscar dijo: “Alfredo Arias creyó el partido muy fácil y le dio por sacar al mejor jugador de la cancha, ante un equipo muy pobre como es River Plate de Paraguay”. César agregó: “Ojalá ese gol que le hicieron al Cali después del 2-0 no tenga consecuencias graves”. Óscar destacó: “los paraguayos están diciendo que el marcador allá es remontable, no hay razón para que ese tal River Plate elimine al Cali”.

Otro tema que se trató fue la Selección Colombia y cómo debe ser su desempeño de local en la Copa América 2020. Óscar resaltó: “si nosotros no jugamos la final de la Copa América y si no clasificamos después al Mundial de Qatar, el técnico se tiene que ir”. César respondió: “todo depende de como juguemos, sigue habiendo selecciones superiores a Colombia, pero yo no saco al técnico simplemente por no ganar la Copa América como hecho absoluto, así tenga cuestionamientos sobre Carlos Queiróz”. Óscar finalizó: “muy difícil, sobre todo con un técnico que en vez de estar aquí viendo la sub-23, se queda con su familia en Portugal”.

