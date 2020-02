El Pulso del Fútbol, 7 de febrero del 2020

En esta edición de El Pulso del Fútbol,César Augusto Londoño y Óscar Rentería, hablaron sobre la derrota de la Selección Colombia Sub-23 en el cuadrangular del Preolímpico contra Argentina. César dijo: “ayer volvimos a demostrar que aunque no la metemos, aunque no somos eficaces, tenemos buenos jugadores”. Óscar complementó: “regalamos muchos minutos tuvimos cinco jugadores en el medio campo, mucho miedo para enfrentar a Argentina, perdimos tiempo precioso”. César agregó: “los últimos veinte minutos, Argentina sufrió demasiado, Colombia género cinco oportunidades de gol y no pudo definir, Argentina solo tres”.

Otro tema que se trató fue sobre el desempeño de la Selección Colombia Sub-23, César frente a esto resaltó:“el trabajo de Reyes hasta ahora en el Preolímpico ha sido bueno, ha cumplido, el planteamiento de ayer fue bueno, con ese planteamiento le jugó a Argentina, el mejor primer tiempo de todo el torneo”. Óscar destacó: “si Colombia no va a los olímpicos perdemos todos, estar en ese evento es algo muy interesante en materia deportiva para un país, por eso, sino vamos es un fracaso”.

Además, opinaron sobre el partido de James Rodríguez con el Real Madrid, en la derrota contra Real Sociedad 3-4 en la Copa del Rey. César señaló: “yo no sé si Zidane creyó demasiado en los suplentes o subestimo al rival, tienen un equipo importante con jugadores hechos pero el partido fue fatal para James, salvo el remate al palo derecho del arquero”, Óscar continuó: “yo lo vi apático, sin ganas, mal ubicado el la cancha, tapándose y eso es raro en él”. César finalizó: “ después de esto, el futuro de James en el Real Madrid está perdido”

