El Pulso del Fútbol, 3 de febrero del 2020

En esta edición de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el partido de la Liga BetPlay, Millonarios contra Equidad, encuentro que quedó 2-2 en Bogotá, con cierta controversia respecto al primer gol de la Equidad. Sobre esto César dijo: “esa jugada es bien polémica, fue una falta de fair play por parte de la Equidad, porque la pelota le correspondía a Millonarios” y agregó: “aunque el juego limpio se podría dar y practicar por parte de los jugadores, son ellos los que deciden sí lo asumen o no lo asumen, pero no es obligación defender el juego limpio”.

Otro de los temas que se trataron fue el partido del América contra Boyacá Chicó, que ganó el conjunto escarlata 1-0. Óscar mencionó: “a mí no me gustó ni cinco la forma como América jugó y ganó el partido contra Chicó, el fútbol no me gusto, America es el campeón y Chicó le paso por encima, merecía el empate”. César complementó: “lo dominó el equipo boyacense y por momentos tuvo mejor llegada y más claridad con la pelota, fue sufrido el partido para el América”.

Además, analizaron otro partido trascendental, debido a que por primera vez en la historia Jaguares de Córdoba gana en territorio paisa frente a Atlético Nacional, el encuentro quedó 1-2. César destacó: “pésimo partido de Nacional y no compartó con Osorio que fueron mejores que Jaguares y jugó bien” y añadió: “el balance es simple, fue mejor equipo Jaguares , llegó más veces, generó más oportunidades de gol y ganó el partido”, “Nacional llegó una vez en la primera parte y en la segunda 2 veces, ese es un balance ofensivo muy pobre para este partido”, resaltó.

