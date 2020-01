El Pulso del Fútbol, 28 de enero del 2020

En esta edición de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la victoria 2-1 , de la Selección Colombia Sub-23 en el Preolímpico contra Venezuela. Óscar dijo: “Colombia anoche en el primer tiempo mal, en el segundo tiempo muy bien, ganó el partido merecidamente”. César destacó: “el que cambió el partido fue Arturo Reyes a través del desempeño de los jugadores, soltó los laterales y estos fueron claves, mantuvo la presión constante, rotó los volantes y Venezuela se cansó” y añadió: “la Selección Colombia no es la mejor del mundo, ni la peor, es un equipo que tiene defectos, pero también tiene virtudes y en esa dimensión hay que manejarla”.

Le puede interesar también: Colombia venció a Venezuela y quedó a un punto de avanzar al cuadrangular

Otro de los temas sobre la Selección Sub-23 fue el desarrollo del partido, en cuál durante varios tramos del encuentro, el conjunto vinotinto, complicó a el combinado cafetero. César mencionó: “Venezuela lo hizo bien, montó doble línea de 4, le cerró los caminos a los jugadores importantes de Colombia” y agregó: “fue muy clave empatar el partido en el primer tiempo, otra cosa hubiera sido irse a las duchas con el 1-0 en contra, sin motivación”. Óscar agregó: “si Venezuela se va ganando los primeros 45 minutos, las cosas se hubieran podido complicar en el segundo tiempo, las figuras no eran colombianas, eran ellos”. César finalizó: “el equipo remontó y mantuvo la intensidad de presión constante durante los 90 minutos”.

Le puede interesar también: Carrascal: "Tuve un pequeño dolor, pero no es nada grave"

Además, destacaron importantes cosas que debe tener en cuenta la Selección Sub-23 en este proceso clasificatorio a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Óscar mencionó: “ojalá logre clasificar para el torneo en Bucaramanga, Colombia todavía no está en Tokio todavía le falta”, César le preguntó “¿usted cree que va a ir a Tokio a las finales del Preolímpico a los cuadrangulares?”, Óscar respondió: “Si juega como jugó el segundo tiempo contra Venezuela, de pronto, como jugó contra Argentina no va a ir a Tokio”. César resaltó: “Colombia clasifica al cuadrangular final, después del partido frente a Chile, creo y me atrevo a afirmarlo”. Óscar terminó: “si no vamos a Tokio, adiós Reyes”.

Le puede interesar también: Reviva los goles de la remontada de Colombia frente a Venezuela

No olvide escuchar el audio del programa