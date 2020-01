Boca Juniors: la opción que nace para Róger Martínez

El futuro del delantero Róger Martínez está en vilo. Aunque tiene contrato vigente con el América de México, su deseo es salir de dicha entidad y escribir otro capítulo en su carrera. Su anhelo es volver a Europa, sin embargo aún no ha recibido ninguna oferta formal de un club europeo. Y por el contrario recibió ofertas de la MLS de Estados Unidos, pero el jugador colombiano las rechazó de inmediato.

Por otra parte, su agente reveló a la prensa argentina, que Boca Juniors preguntó por el jugador y hubo acercamientos informales, lo cual no sería relevante si el agente no hubiera revelado también que ya el club 'xeneize' se había interesado tiempo atrás por el delantero cartagenero. Adicionalmente, su representante confesó que es muy difícil decirle que no y cerrarle la puerta a un equipo como Boca.

Lo cierto es que la situación del colombiano tendrá que definirse pronto en un nuevo club, pues su panorama en 'Las Águilas' no es para nada alentador, luego de las declaraciones de su técnico Miguel Herrera, donde apuntaba que "el que no quiera estar no va a estar, si llegan por él abrimos los brazos y que se vaya".