Juanes: Me da mucha tristeza que sigamos polarizados, eso me tiene aburrido

El artista colombiano Juanes confirmó en diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio que durante el 2020 asumirá nuevos retos en su carrera, y destacó que con la celebración de su último álbum y colaboraciones con artistas como Lalo Ebrat, le apuesta a una renovación a su propuesta musical, adentrarse en otros géneros musicales.

Juanes se refirió a las protestas sociales en Colombia y aseguró que le parece importante el hecho de que los jóvenes se manifiesten.

También habló de las enfermedades mentales y dijo que la depresión es más común de lo que se piensa, por lo que se debe buscar apoyo.

“Si claro, la depresión obviamente es más común de lo que uno se puede imaginar, y yo he combatido eso con medicinas (…) hay un tema de ansiedad que uno no se puede explicar. El ejercicio, en mi caso me ha ayudado mucho, la música y la familia también.”

El cantante de la “Camisa Negra”, concluyó celebrando el papel que está jugando la música de artistas colombianos en el mundo, con artistas como J Balvin, Maluma, Karol G, Bomba Estéreo y Monsieur Periné.

Finalmente invitó a todos los colombianos a que asistan el 14 de marzo al concierto que realizará en la Movistar Arena, el cual tendrá una temática especial, pues hará un recorrido desde sus años más rockeros hasta ahora que está en géneros populares y de dembow