El Pulso del Fútbol, 22 de enero del 2020

En esta edición de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la victoria por 4-0 de la Selección Colombia Sub-23 en el Preolímpico contra Ecuador. Óscar dijo: “Colombia hizo lo que tenía que hacer, jugó muy bien y ganó como tenía que ganar ante un equipo muy pobre, Ecuador lleva siete goles en dos partidos, uno de los peores en este torneo”. César respondió: “Ecuador no es mal equipo, tenía un partido perfectamente manejado, por ejemplo, contra Chile le expulsaron un jugador y se vino al piso, en Colombia somos mágicos para desconocer los triunfos nuestros".

Otro de los temas sobre la Selección Sub-23 fue la gran actuación de Jorge Carrascal, quién hizo un gol y dos asistencias. Frente a esto varios de los oyentes mencionaron que el cartagenero debería ser el reemplazo inmediato de James Rodríguez, a lo que Óscar contestó:” no podemos exagerar, no perdamos la humildad al ver los partidos de fútbol de los demás” y añadió: ”Carrascal está siendo el camino, en este momento no es titular de River Plate, despacio que seguramente así va a triunfar”, César complementó: “ojalá lo tenga Queiroz en cuenta para que siga en ese proceso de formación”.

Además, destacaron importantes cosas que debe tener en cuenta la Selección Sub-23 en este proceso clasificatorio a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Óscar mencionó: “Reyes acertó ayer en todo, pero es cierto que la falta de concentración en el inicio de los tiempos es grave” y agregó: “Colombia resiste bien los ataques, pero en una de esas puede resultar un gol tempranero y puede resultar definido el partido”. César por su parte finalizó: “si Colombia le llega a ganar a Venezuela, podría empatar el último partido a Chile, por la diferencia de gol avanzaría y seria otro de los clasificados del grupo”.

No olvide escuchar el audio del programa.