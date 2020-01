El Pulso del Fútbol, 17 de enero del 2020

En esta edición de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la muerte del arquero de la Selección Colombia en los 60’s ,Efraín “el Caimán” Sánchez. Óscar resaltó: “Él estuvo en San Lorenzo de Almagro y fue uno de los primeros jugadores colombianos en salir del país”. Sobre esto César destacó: “Era un arquero que reunía las dos características, un jugador de condiciones naturales y también muy técnico, en un momento donde la técnica en el fútbol no era prioridad” y añadió: “cuando empezó El Caimán Sánchez, no había entrenadores de arqueros, no había una preparación específica para los hombres de las porterías”.

Otro de los temas tuvo que ver con el partido disputado entre América y Deportivo Cali, el cual ganó el conjunto escarlata por la mínima diferencia. Sobre este encuentro y un penal que según nuestros panelistas debió ser cobrado, Óscar señaló: “Equivocación monumental del árbitro Eder Vergara, fue penal de Menosse con codazo descarado en la cara de Duván Vergara, penal clarísimo con tarjeta roja incluida. esa falta con el balón dentro del área y con los jugadores dentro o fuera del área siempre será penal”. César refiriéndose a los resultados del Torneo ESPN, complementó diciendo que: “ hay que esperar a que comience la liga, para saber realmente como llegan los equipos”.

Además, hablaron sobre la Selección Colombia sub-23, que debutara en el Preolímpico mañana a las 8:30 de la noche contra la Selección Argentina. Sobre el plantel colombiano César opinó: “Este equipo colombiano es un equipo solidario, que trata de hacer presión fuerte desde arriba, no son tan fuertes en el juego aéreo, es incompleto en los laterales y les cuesta definir” y agregó: “ no es un equipo de un líder arrollador y un mando dentro del campo de juego, es más por la base de los sub-20, porque los que juegan en el exterior no tienen la continuidad que uno quisiera para la Selección Colombia”.

