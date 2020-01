El Pulso del Fútbol, 13 de enero del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el partido del Real Madrid y el Atlético de Madrid, en el que se disputaba la final de la Supercopa de España, el equipo “merengue” se impuso 4 goles a 1 en la tanda de penales, luego de empatar en el tiempo complementario 0-0 sin James Rodriguez en el terreno de juego. César mencionó: “Si Zidane hubiera perdido y hubiera metido a James, de pronto las cosas se hubieran volteado, pero resulta que no, fue impecable la definición por parte del Madrid y quedaron campeones” y dijo que: “En la final de la Supercopa después de 120 minutos, habiendo hecho sólo un cambio en los 90, con tres cambios por delante y penaltis, no puso a James, es porque su tema con el Real Madrid como titular y con Zidane, está muy complicado”.

Otro de los temas tuvo que ver con los errores de los colombianos David Ospina y Luis Fernando Muriel este fin de semana con sus respectivos clubes en la liga italiana. César dijo: “Lo de Ospina fue la derrota del Nápoles contra Lazio, fue un error infantil y lamentable, me dolió en el alma”. Frente a esto Óscar respondió: “Ospina en vez de despejar quiso hacer la jugada individual, le quitaron la pelota y llego el gol” y refiriéndose a el infortunio del delantero del Atalanta destacó: “el penal que desperdició Muriel lo puede afectar”, César le complementó diciendo que: ”ese error lo condena a seguir siendo suplente en el cuadro italiano”

Además, se habló sobre el primer partido del Torneo ESPN, certamen de pre-temporada del fútbol colombiano. El primer partido lo disputo Millonarios contra América empatando 1-1. Analizando el partido César mencionó: “América bien el primer tiempo, Millonarios bien en el remate, pero los dos equipos muy lejos del nivel que espera la afición y que esperamos todos en el campeonato”. Óscar Rentería por su parte criticó que se hayan hecho tantos cambios en el partido, él dijo:” yo no puedo pasar por alto esos cambios, 12 en total en un partido, hacer cambios en el minuto 85 es una falta de respeto con el mundo del fútbol y el espectáculo” a lo que César respondió: “eso demuestra que este tipo de torneos solo sirve como ensayo, preparación y no como competencia, no se puede hablar de una copa para los entrenadores de fútbol”.

