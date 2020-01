Rafael Nieto: No tengo información para decir que ocurrieron chuzadas

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el exviceministro de Justicia, Rafael Nieto, asegura que vincularlo con ser él que recibe la información de las supuestas interceptaciones ilegales es una falta de respeto.

“Con mucha molestia y enojo, lo que ha hecho Noticias Uno no es periodismo, cuando me consultaron les dije que era una soberana pendejada y que yo no recibo información de nadie”.

Nieto asegura que tiene una relación cercana con las Fuerzas Militares desde hace años, pero que no es él quien recibe informes sobre supuestas chuzadas. “No hay pruebas, los señores que afirman que yo recibí la información no tienen pruebas”

Rafael Nieto dice que se habla frecuentemente con gente del Ejército, me llaman, me preguntan por diferentes temas. “Si allá estuvieran cometiendo un delito no me lo contarían”

Sobre la salida del general Nicacio Martínez del Ejército, Nieto dice que el general le comentó que se iba por razones personales, que su familia estaba agotada con todos los señalamientos. “Detrás de todo esto hay una motivación política y para hacerle daño al Ejército”

El exviceministro de Justicia dice que ninguna persona le ha hablado de las supuestas chuzadas y que ante los señalamientos, pedirá las rectificaciones del caso.