El Pulso del Fútbol, 10 de enero del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el partido FC Barcelona vs Atlético de Madrid en el que se disputaba la semifinal de la Supercopa de España. El equipo “colchonero” dio vuelta al resultado imponiéndose 3 goles a 2 en un partido en el que el VAR tuvo ocho intervenciones durante el encuentro. César mencionó: “Ayer Valverde no tuvo una responsabilidad en el 3-2, fue una circunstancia de juego, pero Valverde si tiene responsabilidad en la fragilidad defensiva del Barcelona” y dijo que: “sí un equipo de esa dimensión no tiene una defensa consistente y sólida es muy difícil que sea fiable”.

Otro de los temas tuvo que ver con la cantidad de abonos que han vendido algunos de los equipos colombianos para el primer semestre del año. Atlético Nacional 14 mil, Millonarios 9.700, Junior 5000 abonos, Santa Fe 4373 y América 1359. César dijo que: “lo del América es terrible y lo del Junior es muy poquito teniendo en cuenta la banda que están armando”. Por otro lado, Óscar Rentería añadió: “a veces se contratan buenos jugadores, buenos técnicos y se obtienen buenos resultados, otras veces se contratan jugadores que se piensan que no van a ser las figuras o técnicos aceptables que agarran la onda y salen campeones, eso pasa en el fútbol”.

Además, César Augusto Londoño respondió a Fuad Char sobre las declaraciones del tema del canal premium del fútbol colombiano, en las que acusa que el ingreso a los equipos de fútbol son una miseria. César dijo: “en el 2018 los equipos no recibieron 24 mil millones como usted dijo, recibieron 115 mil millones de pesos” y hablando sobre el canal premium: “si la penetración el primer año es del 10% los equipos recibirán 150 mil, si es del 15%; 160 mil y del 20% 190 mil millones y el problema es de ustedes en la distribución de los ingresos con los demás dirigentes de la Dimayor”.

