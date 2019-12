Mi Banda Sonora con Juan Fischer

Juan Fischer, es director de cine, actor de teatro, de cine y televisión. Tuvo la oportunidad de ir a New York para estudiar, actuar y escribir guiones que le permitieron retroalimentar su parte creativa en el mundo cinematográfico. Su primer largometraje fue “El Séptimo Cielo” que recibió el premio como mejor película en el Festival de Cine de Bogotá y fue galardonado por el Ministerio de la Cultura en la Convocatoria de Posproducción en 1997.

Conozca la lista de canciones que marcaron la vida del director y actor.

Amapola - José María La Calle & Miguel Fleta

Angie -The Rolling Stones

Moonshadow - Cat Stevens

Guajira Guantanamera - Cuarteto Caney & Alfredito Valdés

Juliana - Cuco Valoy

Quítate tú pa´ ponerme yo - Fania All Stars

With a little help from my friends - Joe Cocker

Sag mir, wo die Blumen sind - Marlene Dietrich

Banda sonora de la película Diva

Love of my life - Queen

A hard rain´s a gonna fall - Bob Dylan

Local hero - Dire Straits

Mustt mustt-Nusrat Fateh Ali Khan

Stairway to heaven- Led Zeppelin

Ballad of the absent mare - Leonard Cohen