Mi Banda Sonora con Noel Schajris

Noel Schajris es un cantante y compositor que nacido en Argentina con ascendencia ucrania y nacionalizado mexicano .Formó en el año 2002 junto a Leonel Garcia el dúo Sin Bandera.

Desde siempre su hogar estuvo rodeado de música. Un amigo de su madre dejó un contrabajo en su casa que tocaba con su hermano, su abuela al ver que Noel le gustaba la música le regaló su primer piano, tiempo después su madre le regaló un sintetizador. A los trece años y gracias al gran amor y apoyo de su madre y abuela decide que quiere dedicar su vida a la música.

En el año 1995 Noel hace parte del grupo musical X-tra Soul junto a Hernan Cutel, Ezequiel Rocha y Alex Lencina quienes sacaron el sencillo "No te encapriches" que fue el tema principal de la serie argentina Como pan caliente. En el año 2000 hasta 2009, Noel formó parte del dúo Sin Bandera deciden separarse y despedirse de su público con su ultimo disco "Hasta ahora" que era un recopilado de sus más grandes éxitos.

El fin de sin Bandera significo cambios para la carrera de Noel Schjris como solista y compositor en el año 2009.Se encuentra lanzando su canción “Lo mejor de mí”.

Conozca las canciones que marcaron la vida del cantante.

Imagine - John Lennon

No veo la hora - Noel Shajris

La cigarra - Mercedes Sosa

Fragile - Sting

Lo mejor de mí - Noel Shajris

One love - Bob Marley

Momentos - Noel Shajris

Crossfire - Stevie Ray Vaughan

Cuando amas a alguien - Noel Shajris

In my life - The Beatles

Ribbon in the sky - Stevie Wonder

Ayer-luis Miguel

Para decirte adiós - Alejandro Sanz & Noel Shajris

