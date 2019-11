El grupo Cimarrón, el joropo a nivel mundial

Cimarrón tiene varios significados: salvaje; esclavos que se rebelaron y consiguieron su libertad; que tiene vida propia y se es libre.

Así es la música de Cimarrón, libre, no sigue los cánones que marca la tradición sino que tiene su propio camino, su propia propuesta.

Definición de Cimarrón desde su página Oficial:

“Cimarrón presenta el joropo de los Llanos del Río Orinoco con un sonido global y contemporáneo. La poderosa fuerza de su propuesta escénica logra una mezcla única de sus raíces andaluzas, indígenas y africanas, con un impetuoso y profundo canto étnico, impactante danza zapateada y fiero virtuosismo instrumental de cuerdas y percusiones que han sorprendido las audiencias alrededor del mundo”.

Desde el año 2000 tuvieron como propósito dar a conocer por el mundo un sonido propio de la música llanera con identidad colombiana. Cimarrón ha recorrido 38 países alrededor del mundo recientemente estuvieron en República Dominicana, EE. UU., China, Argelia, India y el Líbano.

Orinoco es el nuevo trabajo discográfico de Cimarrón, La fiesta llanera puesta en escena. / Cimarrón Página Oficial

Orinoco es su más reciente álbum que se ha reseñado en los listados más importantes del mundo, como la revista Songlines de Reino Unido, que premió la producción con 4 estrellas y destacó la excelente versión del tema de Simón Díaz, Caballo Viejo. Recordemos que la revista Billboard ya lo había hecho a principios de año.

Cimarrón ganó este año los Independent music Awards con el tema zumbajan como mejor canción instrumental, siendo la segunda vez que la agrupación triunfa en los premios a la música independiente de todo el mundo, en 2012, la banda obtuvo el galardón a Mejor Álbum Latino por su producción Cimarrón Joropo Music from the Plains of Colombia, un disco grabado para el sello norteamericano Smithsonian Folkways Recordings. (Los Independent Music Awards son como los Grammy de la música independiente).

Otro de los logros internacionales importantes del Cimarrón es haber sido reconocido en los Grammy Anglo del año 2005, al convertirse en la primera y única agrupación colombiana en ser nominada por la Academia de la Grabación estadounidense a la categoría Mejor Álbum Tradicional de Música del Mundo.

Cimarrón busca llegar con la música tradicional de Colombia lugares donde no se conozca en el mundo.

Ana Veydó voz líder y Carlos Rojas, son parte de los 6 integrantes de Cimarrón una combinación de talentos del Casanare, meta, Arauca, y hasta Boyacá de donde es su vocalista.

La agrupación se prepara desde el 20 de enero hasta el 20 de febrero para realizar una gira de 15 fechas en el Reino Unido. Con la idea de promocionar su álbum Orinoco.

Carlos Rojas, Director del grupo Cimarrón nos cuenta que la agrupación es una puesta en escena“, así describe la agrupación desde el Sabor de Colombia de Caracol Radio.