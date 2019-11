Mi Banda Sonora con Fernando Quijano

Fernando Quijano periodista económico y director del diario La República contó por medio de canciones historias que marcaron su niñez, adolescencia y juventud. Creció en una familia con un ambiente de campo y de saberes inculcado por su madre que fue profesora.

Gracias a un primo y un profesor Fernando Quijano estudió periodismo, además siempre tuvo curiosidad de saber cosas que nadie más sabía. Cuando estaba iniciando en el mundo del periodismo, un día un Un cura del Opues dai me dio un: mire si usted va a ser periodista tiene que aprender a sumar y a restar.”

Desde ese momento empezó a sumergirse en el tema económico para aprender a explicar las movidas económica.”

Conozca las canciones que marcaron la vida del periodista económico.

El jinete - José Alfredo Jiménez

Volver - Carlos Gardel

Tengo mucho que aprender de ti - Emmanuel

Let it be -The Beatles

Claridad - Menudo

Cierta historia de un amor - Silvio Rodríguez

Buenaventura y Caney - Grupo Niche

Como podré disimular - Grupo Niche

El baile de los que sobran - Los Prisioneros

Venecia - Hombres G

Estoy pensando en ti - Eros Ramazotti

Losing my religion - REM

Born Slippy - Underworld

Girl you’ll be a woman soon - Neil Diamond

Human - The Killers

Traveller - Chris Stapleton