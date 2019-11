"Salir de Junior al final de año es una posibilidad "Julio Comesaña

El técnico Julio Comesaña en entrevista a El Heraldo habló sobre su futuro y afirmó que es una opción salir del club al final de año y que es un tema que se debe analizar y por ahora esta enfocado en los cuadrangulares de la Liga Águila.

Respecto sobre su continuidad teniendo en cuenta los resultados del equipo aseguró "Son decisiones por un lado del club y también mías, yo estoy pensando ahora en la final del campeonato.

Comesaña aclaró "No soy de los que me quedo en un lugar si no me siento bien porque las cosas no han salido bien. El entrenador tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2019 y enfatizó que su continuidad puede depender de los resultados, del rendimiento del equipo.

Julio entiende que estar al frente del club no será para siempre y dijo "Algún día terminará mi etapa en Junior, porque siempre se desgasta uno, la gente, uno con en el medio, con todo. Uno debe saber cuándo son los momentos para decir basta".

El sorteo para disputar los cuadrangulares se realizará este martes 5 de noviembre y el cuadro tiburón terminó en la cuarta posición del todos contra todos con 33 puntos.