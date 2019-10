Es ídolo de Boca Juniors pero dio a River como finalista de la Libertadores

El exfutbolista colombiano Mauricio Serna quien es ídolo de Boca Juniors habló previo al partido Boca vs River por las semifinales de la Copa Libertadores y dijo " Por juego y presente gana River, no me gusta mentir".

Además elogió el nivel de Marcelo Gallardo y dijo "El fútbol argentino, la AFA, no se puede perder a Marcelo Gallardo. Argentina con su historia, como país futbolero, siempre decimos que Simeone pero está muy lejos y acá hay uno muy cerca".

Mauricio reconoció que sus declaraciones podrían jugar en contra y terminó diciendo "Lo mejor para Boca es que Marcelo se vaya rápido". El partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores se disputará el martes 22 de octubre y el millonario tiene la ventaja 2-0, el encuentro será en la Bombonera.