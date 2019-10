Mi Banda Sonora con Luis Enrique “El Profe” Rodriguez

El pasado 04 de octubre en la ciudad de Medellín el periodista y director alterno del sistema informativo de Caracol Radio Luis Enrique “El Profe” Rodriguez, ganó el Reconocimiento Clemente Manuel Zabala a un Editor Ejemplar que otorga la Fundación Gabo.

“El Profe” nació en una casa ubicada en el barrio San Fernando en la ciudad de Bogotá fue un niño consentido y llorón. Cuando estaba un poco más grande le gustaba ir a ver partidos y estar detrás de los narrados de fútbol, desde ese momento empezó su pasión por el mundo de la radio, aunque al principio intento ser ingeniero.

Este hombre ha informado a todo el país durante años con un periodismo al servicio de los demás.

Conozca las canciones que marcaron la vida del ganador a un Editor Ejemplar.

Lunita consentida - José A. Morales

Summer nights - John Travolta & Olivia Newton John

Para el pueblo lo que es del pueblo - Piero

The winner takes it all - ABBA

Mi novia y mi pueblo - El binomio de oro

El plebeyo - Pedro Infante

Te amaré toda la vida - Javier Solís

Ha llegado un ángel - Juan Gabriel

Sólo un cigarro - Pastor López

El condor pasa - Claudia de Colombia

Celebra la vida - Axel

Guerras perdidas - Bacilos

Abrázame muy fuerte amor - Juan Gabriel

Mágicas princesas - Jesús Adrían Romero