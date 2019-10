Anthony Zambrano, haciendo historia en el atletismo colombiano

La hazaña inició en los 'heats', algo parecido a una fase de grupos, en la que solo clasificaban los tres primeros de cada carrera y los siguientes seis más veloces, allí, Anthony Zambrano estaba en el quinto grupo de seis, luego de ver a los primeros cuatro claro que los nervios podían aumentar, ver a la mitad en celebraciones y a los demás entre reproches y tristeza. Y ahí, entre varios norteamericanos, algunos latinos, europeos, asiáticos y bastantes africanos, estaba Anthony: cadena de oro al cuello y la bendición antes de acomodar los zapatos los partidores. Sonó la señal, tiempo de reacción de 0.178s, más que rápido, veloz, 400mts en 45.93 segundos, tercer lugar al registro y cupo a las semifinales.

Solo dos cosas no fueron de menos más en esta ronda. La primera, la cantidad de rivales. La segunda, el tiempo necesario para pasar a la final. Todo lo demás, aumentó, el nivel de los rivales, la presión, las ganas de seguir corriendo, el orgullo, las miradas atentas en sus pantallas desde Colombia, googleando su nombre, clickeando en Maicao para no decir mal en qué departamento queda en la charla tardiuna luego del almuerzo. ¿Anthony? lo mismo. Cadena de oro y bendición, otra vez siete a la derecha y uno más a la izquierda con ganas de meterse en la final, pero faltos de rebeldía, qué cosa "la rebeldía le ha dado a Anthony Zambrano todo lo que tiene" dijo Orlando Ibarra, entrenador del guajiro. Inminente ante el sonido del disparo, durante la carrera parecía que se quedaba afuera, tercero, cuarto, tercero, pero no, temple de acero y remate explosivo, segundo y con Colombia sufriendo, pero él tranquilo. Esta vez, 400mts en 44.55 segundos, segundo lugar y final para el viernes.

A las 2:20 p.m hora colombiana, Anthony Zambrano correrá más rebelde que nunca y claro, fugaz, en busca de más historia, porque de entrada estar en la lista de partida de la carrera, ya lo es. Pero para él no es suficiente y quiere colgarse una metal en lo hombros sobre suelo catarí, allí en Doha, para que la gente se pregunte dónde queda ese país de donde viene ese campeón, para que escuchen su nombre en todo el mundo.

Y por este lado del planeta, la invitación es a reconocerlo desde ya, pase lo que pase el viernes y pase lo que pueda pasar después, este doble medallista panamericano ya merece reconocimiento y ser motivo de orgullo por quienes buscaremos el viernes en nuestras pantallas, la carrera que puede pasar de memorable a histórica.