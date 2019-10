“Cena Solidaria DEBRA”, el evento que busca ayudar a niños con EB

La piel de mariposa es una enfermedad degenerativa y por ahora no tiene cura, es una patología poco conocida la cual se caracteriza por una extrema fragilidad de la piel que provoca la formación de ampollas y heridas por todo el cuerpo con cualquier tipo de roce ocasionando mucho dolor a las personas que la padecen.

“Cena Solidaria DEBRA” es un evento que se realizará el día miércoles dos de octubre en la Casona del Museo del Chicó a las 7:00 p.m. El evento es organizado por la organización internacional Debra la cual está presente en 50 países ayudando a niños y adultos con esta condición.

El 25 de octubre, esta enfermedad, junto con otras 7.000 enfermedades huérfanas conmemoran su día. Esta época del año se resalta con la finalidad de sensibilizar a las personas frente al tema.

Si desea adquirir más información respecto al tema, escuche la entrevista completa con Liliana Consuegra Bazzani, Directora de la fundación Debra.