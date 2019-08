Homenaje Mi Banda Sonora con Manuel Busquets

El actor y director amante del rock, Manuel Busquets nació en Bolívar, Cartagena. Tiempo después se radico en Canadá, allí estudio cine y televisión.

Regresó a Colombia para dirigir la recordada novela azúcar.Actuó en novelas como Café con aroma de mujer, Guajira, Momposina y Tabú que paralizaban a todo un país.

En A Vivir Que Son Dos Días le hacemos un homenaje a este maravilloso hombre quien será recordado por entretener a varias generaciones en el mundo del cine y la televisión.

Conozca las canciones que marcaron la vida de del actor y director cartagenero.

Sebastián rómpete el cuero-Daniel Lemaitre

¿Qué sabes tu?-Olga Guillot

El merecumbé-Billos Caracas Boys

Fumar es un placer-Sara Montiel

Rock around the clock-Bill Halley and his comets

Reloj-Lucho Gatica

La plaga-Enrique Guzmán

Like a rolling stone-Bob Dylan

She loves you-The Beatles

Aquarius- The 5th Dimension

Mercedes Benz-Janis Joplin

Light my fire-The Doors

Tiempo para amar-Claudia de Colombia

Thriller-Michael Jackson

This use to be my playground-Madonna