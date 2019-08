¿Qué reflejan las encuestas del primer año de gobierno?

A pocos días del primer año de gobierno del presidente Iván Duque y a pocos meses de las elecciones de octubre hay encuestas con resultados que merecen un análisis del momento que viven el país y la capital.

La primera es la encuesta de Invamer para Semana, Caracol Televisión y Blu Radio en la que la imagen favorable del presidente pasó del 42.7% en febrero a 37% en julio. De todas formas lejos de la cifra crítica del 27% de noviembre.

De igual forma, un 56,5% de los 1.008 consultados en 45 municipios desaprobaron su gestión como presidente. Bogotá, donde el presidente perdió las elecciones, es la que más lo desaprueba con 70,8 %, mientras que la región Caribe es donde tiene la mejor aceptación: 42,4%. Y en general, Duque es más aceptado en lo rural que en lo urbano.

Pero hay otros resultados que llaman la atención. Por ejemplo, el tema del empleo emerge como la principal preocupación de la gente con 27%, seguido por corrupción (23,4%, inseguridad (12%), salud (8,2) y migración venezolana (3,8).

Sobre el tema de los venezolanos le encuesta Invamer registra que el 62,2 por ciento tiene una percepción negativa de quienes han huido del régimen de Maduro, 9 puntos más que la medición de febrero.

La otra encuesta es la Yanhass para el grupo de medios de RCN, incluido el diario La República. La preferencia la tiene Claudia López con 42%, seguida por el voto en blanco, 22%; Carlos Fernando Galán, 16%; Miguel Uribe, 10%, y Holmann Morris, 7%.

Y dos daticos más que son clave: a la gente en su mayoría (61%) le gusta el metro elevado, pero no el transmilenio por la 7ª. (59%) y rechaza el proyecto Van der Hammen (59%).

Las influencias ajenas

En el debate sobre las encuestas, Juan Carlos Losada, representante liberal a la Cámara, dijo que los sondeos reflejan el agotamiento del eje central de la agenda del presidente Duque, y que su discurso fuerte se ha diluido, por resultados pobres en temas como la apuesta por Venezuela o por una acción fuerte contra el ELN.

“Si el presidente quiere cambiar la mermelada por dialéctica, que se siente con los partidos en el Congreso, donde no se siente su liderazgo, algo que nunca ha hecho”, dijo.

El ex ministro Lucho Garzón asegura que al menos 4 millones de los que votaron por el candidato Duque ya no están con el presidente, por diferentes temas como la seguridad en lo rural y en lo urbano, movilidad y los temas de corrupción.

“Uno puede tener PhD en todo y si no hay liderazgo no hay nada. No he sentido el liderazgo del presidente Duque”, dijo.

Desde la visión de Jairo Libreros, analista y experto en seguridad, hay una cuenta de cobro que le pasan las encuestas al Presidente y es la implementación de los acuerdos de paz por falta de compromisos a fondo para honrar los acuerdos de paz, incluidos los asesinatos de los líderes sociales.

Recuerda que los empresarios y los colombianos en general ven con preocupación el tema económico.