El Pulso del Fútbol, 24 de julio del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol de César Augusto Londoño y Óscar Rentería, se habló de la sanción a Claudio “Chiqui” Tapia por parte de la CONMEBOL, y las posibles repercusiones que podría tener en la realización de la Copa América de Colombia y Argentina 2020. Óscar afirmó: “ya se dice en la prensa argentina que la AFA podría desistir de la realización de la Copa América 2020”. Mientras César complementó diciendo: “El tema lo complicó Claudio Tapia, uno no puede hablar mal de una institución a la que pertenece”, haciendo referencia a las declaraciones que comprometieron al dirigente argentino.

Abordando otro tema, nuestros panelistas hablaron sobre la posible sanción a Yerry Mina, que fue acusado por la FA (The Football Association), por aparecer en un anuncio de una empresa colombiana de apuestas. Sobre esto César contextualizó la situación del defensa colombiano comparándola con el caso reciente de Daniel Sturridge, quien fue sancionado esta semana por algo muy parecido. Asimismo Óscar defendió al jugador del Everton diciendo “El seguramente no lo hizo con conocimiento de causa, aunque si seguramente mal asesorado”.

En un capitulo más del novelón de James Rodriguez, Óscar hablo de las posibilidades que se pueden abrir para el colombiano, debido a la lesión de Marco Asensio y dijo lo siguiente: “No me gusta que uno consiga un lugar por la enfermedad o lesión de otra persona”. Por su parte César habló de las posibilidades que tiene el volante santadereano, e indicó: “A mí el equipo que más me gusta para James por las características que tiene y por la manera en la que lo solicitan es el Nápoles” y enfatizó en que igualmente la lesión de Asensio si le puede abrir una posibilidad a James en el Madrid.

