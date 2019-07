Promueva la crianza positiva

Actualmente el castigo físico es uno de los métodos más utilizados por los padres para reprender y educar a los niños, sin embargo, no se tiene en cuenta lo que podría ocasionar en el menor; su desarrollo emocional y cognitivo podrían verse afectados.



Es importante que el menor se sienta en confianza y seguro al momento de entablar una conversación, de esta manera los padres podrán exponer sus reglas y hacerles saber cómo se sienten como padres cuando ellos no obedecen.

Por último, entender que los gritos, pellizcos, insultos o golpes no son el camino para educar a los niños, corregirlos es un tema de paciencia, tolerancia y mucho amor.