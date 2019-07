Defensa de Mockus: Respetaremos las decisiones del Consejo de Estado

“No me gusta litigar por medios de comunicación, pero la situación en nuestro criterio es clara”, dijo Humberto de la Calle, el ex jefe del equipo negociador del Gobierno en el proceso de paz con las Farc y ahora abogado de defensor del ex alcalde de Bogotá Antanas Mockus.

El ex alcalde se encuentra en medio de un proceso de perdida de investidura en el Consejo de Estados que ha tenido varios movimientos importantes esta semana.

“Hay pruebas de que no suscribió los contratos que lo enredan en el Consejo de Estado, y por eso debemos esperar la segunda instancia”.

De la Calle insiste que Mockus no tuvo injerencia en la contratación de Corpovisonarios y que tienen como demostrarlo, sin embargo, anticipa que respetarán las decisiones judiciales.