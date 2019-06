El Pulso del Fútbol, 19 de junio del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la intervención del VAR en el partido ente Brasil y Venezuela, por la segunda fecha del grupo A de la Copa América. César dijo “el VAR no tiene que ver con ningún tipo de regionalismos, es un sistema global como el fútbol y ha sido implementado con éxito en el Mundial de Rusia 2018 y en esta Copa América”. Sobre el tema Óscar opinó “en el partido de Brasil-Venezuela se anularon tres goles: el primero fue clarísimo, el segundo es el que genera discusión, pero cuando el pase es involuntario, la jugada no es legal. Ya el tercero si es un clarísimo fuera de juego de Firmino”.

Le puede interesar también: Jugadores de Venezuela hablan sobre intervención del VAR

Otro de los temas tuvo que ver que con la actitud que ha mostrado la Selección Brasileña en esta Copa América y las críticas que ha recibido de algunos sectores de la hinchada. Según César “Brasil no es un equipo frío, lento y plano, como dicen algunos, lo que pasa es que Venezuela se defendió bien”. Por su parte Óscar resaltó “no creo que un equipo con Firmino, Richarlison, Coutinho y Neres sean fríos, quizás Coutinho si es un poco frío, pero quiero tener a ese frío en mi equipo siempre”.

Le puede interesar también: El Messi brasileño que se roba todas las miradas en la Copa América

Además opinaron acerca de los pronósticos de Óscar Rentería en las semifinales de la UEFA Champions League y sus equipos favoritos en esta Copa América. César explicó “me han escrito muchas personas, diciendo que por favor don Óscar no vaya a decir que Colombia va a ser campeón de la Copa América y les cuento que él va último en “la polla””. Mientras Óscar respondió “los dos vamos igual en “la polla” y les pido que ya no me cobren más por esos resultados de la Champions en los que fallé, porque en el resto de partidos que he vaticinado me ha ido bien”.

Le puede interesar también: En libertad Michel Platini luego de ser interrogado por Catar-2022

No olvide escuchar el audio dl programa